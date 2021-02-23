Киевская фабрика Roshen увеличит капитал на миллиард

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,51 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров 11 марта, передает Интерфакс-Украина.

В частности, будет рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,51 млрд грн.

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Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Бенефициарным владельцем фабрики с ноября 2019 года указан Алексей Порошенко, сын пятого президента Петра Порошенко, значившегося конечным владельцем предприятия ранее.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.