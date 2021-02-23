Онлайн-сервисы для расчетов за газ используют 150 тысяч потребителей "Харьковгоргаза"

Клиенты "Харьковгоргаза" более шести лет пользуются онлайн-сервисами компании.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, топовыми сервисами стали "Личный кабинет", к нему присоединилось более 150 тыс.потребителей газа, а также Viber-бот 7104ua.

"В онлайн сервисах возможно своевременно передавать показания газовых счетчиков, следить за состоянием лицевых счетов, загружать квитанции, оплачивать услуги по доставке природного газа и за газ. Главным преимуществом, которое появилась в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить клиенту на комиссии банка", – отмечается в сообщении.

С 2020 года возможности личного кабинета на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены. Клиенты "Харьковгоргаза" могут управлять с одного аккаунта одновременно 25 лицевыми счетами,помогая контролировать состояние счетов родственникам.

Ключевое преимущество чат-бота Viber 7104ua – возможность подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. Такая функция была разработана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Корректировка ошибочных показаний происходит автоматически, без обращения в Клиентское пространство компании и визита контролера.

В компании напомнили, что кроме "Личного кабинета" и чат-бота 7104ua в Viber существуют и другие онлайн-сервисы, среди них паблик-аккаунт 7104_bot в Telegram, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone. Контакт-центр консультирует клиентов по телефонам: (057) 766 51 04 и (067) 01 07 104.

Напомним, 104.ua – это единственный сервис для потребителей природного газа в Украине, возможности которого в 2019 году обеспечили 100 млн контактов с клиентами. Наиболее популярными являются онлайн-услуги: Личный кабинет (обслуживает 2,8 млн клиентов ежемесячно), 104 Бизнес онлайн, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua и Telegram 7104ua.

Контакт-центр 104.ua обеспечивает 45 млн контактов с клиентами в год. Сервис 104.ua включает в себя также сеть из 120 центров обслуживания клиентов 104.ua Клиентское пространство в 16 областях страны.