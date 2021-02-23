"Ощадбанк" и ЭКА подписали договор для поддержки экспорта украинских товаров

Государственный "Ощадбанк" и Экспортно-кредитное агентство подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках государственной программы поддержки экспорта товаров и услуг украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ даст возможность расширить возможности банка в поддержке клиентов, которые экспортируют товары и услуги или планируют это делать в будущем. ЭКА будет рассматривать заявки от банка по ускоренным процедурам внутренней оценки и будет принимать решение относительно страхования соглашений.

"Подписанное соглашение облегчит осуществление экспортных операций клиентам "Ощадбанка", которые нацелены на расширение своей внешнеэкономической деятельности. Механизм страхования кредитного договора "Ощадбанка" в ЭКА – еще один финансовый инструмент, который удешевляет и делает более доступным кредиты для бизнеса. Среди других инструментов - сотрудничество с международными донорскими проектами, участие в госпрограммах, специальные партнерские программы с производителями техники и оборудования", – заявил заместитель главы правления "Ощадбанка" Андрей Стецевич.

ЭКА – уполномоченное правительством агентство, которое помогает украинским экспортерам быть конкурентными на мировом рынке. Продукты ЭКА позволяют экспортерам работать с клиентами на условиях отсроченного платежа, снизить риск потерпеть убытки от экспортной операции. Агентство работает только с экспортерами товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью и не поддерживает сырьевой экспорт.