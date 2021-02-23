Под санкции против Медведчука попал частный самолет Хомутынника

Оказавшийся в санкционном списке вместе с рядом связанных с Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко компаний офшор Sandgate Commerce ltd (Виргинские острова) ранее указывал среди своих активов бизнесмен и экс-депутат Виталий Хомутынник.

Сам Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce "недоразумением" и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО, передает LIGA.net.

Он добавил, что на балансе компании находится только самолет.

"Новость стала для меня удивлением. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами", – предположил Хомутынник.

Согласно решению СНБО, против компании предусмотрены санкции в виде ограничения торговых операций, прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также другие санкции, в том числе – запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами

Офшорная компания Sandgate Commerce ltd владеет самолетом Gulfstream G280.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о введении действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

В целом санкции введены в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.