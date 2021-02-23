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Эмиратская DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы

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Эмиратская DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы
Представители эмиратской компании DT World, которая принадлежит одному из крупнейших портовых операторов мира DP World и специализируется на решениях и услугах по содействию торговле, используя новейшие технологии, предлагают Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни, упрощении, ускорении и улучшении ее работы.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Свириденко, вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра финансов Сергея Марченко, главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, советника руководителя Офиса президента Тимофея Милованова с главным операционным директором (COO) DT World Махмудом Аль Бастаки.

Руководитель DT World отметил, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира и предлагает решения, которые помогают реформировать и модернизировать таможню, позволяют улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех транзакций, повысить уровень доходов, ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров.

"Результатом внедрения подходов и решений, которые мы предлагаем, будет увеличение объемов торговли и рост национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы", – подчеркнул Аль Бастаки.

По его словам, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь во внедрении новых подходов, что не потребует от государства капитальных инвестиций.

"Это является частью нашего сотрудничества на уровне правительств, на уровне правителя нашей страны и президента Украины", – сказал он.

В свою очередь Федоров отметил, что в Украине ключевой проблемой являются не IT-разработки, где страна имеет огромный потенциал, а реинжиниринг процессов. В связи с этим он поинтересовался, может ли компания DT World помочь в этом вопросе в рамках потенциального сотрудничества.

Операционный директор DT World предложил организовать соответствующую команду, которая изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и после этого эмиратская компания предложит украинской стороне дорожную карту будущей работы.

"Действительно, очень важным является вопрос законодательства, реинжиниринга процессов и создания соответствующей электронной системы, так как без оценки механизма рисков это не будет работать", – рассказал он.

Свириденко в свою очередь предложила сосредоточиться на разработке дорожной карты, чтобы подать ее на рассмотрение руководству.

Джерело:  Офис президента
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