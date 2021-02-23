Еще одна страховая компания отказалась от работы с "Северным потоком-2"

Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. прекратила сотрудничество с проектом "Северный поток-2".

Об этом сообщили в компании.

"Мы можем подтвердить, что наша дочерняя компания Munich Re Syndicate Ltd. выпустила уведомление о прекращении работы с "Северным потоком-2". Однако по соображениям конфиденциальности мы обычно не комментируем отдельные контракты", - сообщил представитель Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в январе сообщалось, что страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила предоставлять услуги по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено почти год назад после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту. После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока-2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.