Из банка группы "Континиум" уволились сразу два топ-менеджера

"Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") прекратил полномочия главы наблюдательного совета финучреждения Виктора Зинченко на основании его заявления об уходе по собственному желанию.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Зинченко пребывал на должности с 12 сентября 2016 года, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, наблюдательный совет банка 22 февраля прекратил полномочия первого заместителя главы правления Александра Барщука на основании его заявления об уходе по собственному желанию.

Борщук занимал должность с 3 августа 2020 года, с 2011 по 2017 год он работал начальником управления по работе с активами и пассивами департамента финансов и контролинга "Платинум Банка". Указывается, что должность первого заместителя главы правления остается вакантной.

"БИС-Банк" основан в 2005 году, входит в группу "Континиум".

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года его акционерами являлись, в том числе, Сергей Лагур (24,9% акций), Степан Ивахов (23,3%), Андрей Попов (15%), Инна Москаленко (9,3792%), Олег Галущак (4,5172%) и Валерий Горбатюк (4,19%).

Согласно данным НБУ, по размеру чистых активов на 1 января 2021 года "БИС-Банк" занимал 32 место (4,64 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.