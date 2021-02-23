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Мининфраструктуры планирует запустить 100 весовых комплексов WiM до апреля

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Мининфраструктуры планирует запустить 100 весовых комплексов WiM до апреля
Министерство инфраструктуры Украины планирует запустить не позднее марта 2021 года 100 площадок WIM ("Взвешивание в движении, Weight-in-Motion, WiM) на всех маршрутах, где вероятно превышение допустимых лимитов.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Все технически готово к запуску комплексов, ожидаем принятие Радой необходимых законопроектов для дальнейшего наложения административной ответственности на нарушителей", – сказал Криклий, передает Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что более 30 комплексов уже выгружает информацию в центр обработки данных со службы безопасности в транспорте, сюда же подключает свои весовые комплексы Администрация морских портов с частными терминалами.

"В рамках программы по безопасности дорожного движения это все будет масштабироваться и работать эффективнее, тем более новые виды камер фиксируют и обрабатывают все больше нарушений", – отметил Криклий.

Система сбора и анализа информации Weigh-in-Motion работает в режиме реального времени, фиксируя вес, габариты, номерные знаки и скорость транспортных средств.

Данные площадок WiM "Укртрансбезопасность" может использовать для выставления штрафов в режиме "преселекции". Для автоматической обработки штрафов необходимо совершенствование законодательства.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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