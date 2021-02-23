"Отремонтированые нами за последние 5-7 лет дороги сейчас в идеальном состоянии", – гендиректор "Автомагистраль-Юг"

"Украинцы ждут не только увеличения объемов ремонта и строительства дорог, но и повышения качества работ".

Об этом в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" заявил генеральный директор компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

По словам Тимофеева, в прошлом году компания вышла на показатель 3 млн тонн асфальтобетона и более 800 км построенных дорог, что для Украины является абсолютным рекордом. Но пока приоритетом является не только объемы произведенных работ, но и качество.

"Общество сегодня ожидает от нас именно гарантий качества. Общество хочет быть уверенным, что новые дороги прослужат максимально долго. Только в этом случае миллиардные инвестиции в дороги оправданы", – отметил глава "Автомагистраль-Юг".

Тимофеев сообщил, что компания является лидером во внедрении систем управления качеством.

"Мы движемся в нескольких направлениях. Первый – это комплексная система контроля. Компания создала сеть лабораторий по современным оборудованием. У нас действует собственный научно-исследовательский центр, которому работает с системой Superpave. Мы контролируем качество и соблюдение технологии на всех этапах производства. Фактически, в режиме онлайн видим, как движется вся производственная цепочка. Президент Владимир Зеленский абсолютно правильно делает акцент на диджитализации. Компания также цифровизирует все процессы – и это дает результат", – рассказал руководитель компании.

Второе направление повышения качества – автоматизация производства. Компания первой в Украине начала использовать интеллектуальные системы управления техникой. Это минимизирует человеческий фактор, увеличивает эффективность и качество работ.

"Фактически мы уже сегодня работаем по международным стандартам. Независимо от региона, от объекта – а у нас их в прошлом году их было восемьдесят – мы достигаем единых параметров качества. Все основные объекты компании, которые сделаны пять-семь лет назад, сегодня находятся в идеальном состоянии. Мы единственные в Украине, кто проводит аудит состояния объектов на протяжении всего срока их службы", – заявил Тимофеев.

Но, по мнению главы компании, на рынке есть немало игроков, которые нацелены только на прибыль, и которые используют демпинг. Тимофеев предлагает пересмотреть критерии закупок. Большее внимание обращать на неценовые критерии, как это работает во всех европейских странах.

Как известно, в Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Инфраструктура". Во время выступления на мероприятии Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2 тысячи километров местных дорог.

В 2021 году планируется строительство и обновление 245 мостов, в частности Кременчугского. Председатель Укравтодора Александр Кубраков отметил, что Украина планирует обновить за 2 года больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.