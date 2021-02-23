АМПУ надеется выйти на грузооборот 2019 года

ГП "Администрация морских портов Украины" в 2021 году надеется выйти на грузооборот морских портов 2019 года - 160 млн тонн.

Об этом сообщил и.о. главы АМПУ Александр Голодницкий в кулуарах всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Определенных прогнозов, как в прошлом году, нет. Мы себе поставили планку на уровне 160 млн тонн, но по январю мы видим уменьшение на 20-25% в зависимости от регионов. Пока что такая же тенденция продолжается в феврале", – сказал Голодницкий.

При этом, говоря о перевалке контейнеров, Голодницкий отметил, что в настоящее время наблюдается ее рост.

"По контейнерам мы видим лучшую картину, поскольку развитие контейнерных перевозок и инфраструктура все больше и больше соответствует современным требованиям, начиная от дноуглубления, заканчивая линейными подходами и так далее. Там мы видим рост, но где-то 10-15%", – добавил он.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. Перевалка контейнеров в 2020 достигла отметки 1,05 млн TEU и превысила показатель предыдущего года на 4,1%.

В 2019 году морские порты обработали ровно 160 млн тонн. Контейнеры - более 1 млн TEU.