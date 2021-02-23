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Киевсовет предоставил гарантии для получения кредита ЕБРР на новые вагоны метро

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Киевсовет предоставил гарантии для получения кредита ЕБРР на новые вагоны метро
Киевсовет предоставил местные гарантии для получения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 50 млн евро сроком до 12 лет сдаты заключения договора.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании во вторник, 23 февраля, поддержали 82 депутата, передает пресс-служба Киевского городского совета.

Средства кредита планируется направить на закупку вагонов метро для киевского метрополитена.

"Европейский банк реконструкции и развития выделил 50 млн евро на закупку Киевом вагонов метрополитена. И после решения Киевсовета – 26 февраля – мы подпишем кредитный договор. И планируем в этом году заключить контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро", – прокомментировал решение мэр Киева Виталий Кличко.

Планируется, что привлечение кредита даст возможность закупить до 50 вагонов метрополитена в первую очередь для Сырецко-Печерской линии метрополитена. 

Джерело:  Киевсовет
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