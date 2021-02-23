"Черкасский автобус" увеличил чистый убыток вдвое

АО "Черкасский автобус", выпускающее автобусы малого класса на агрегатной базе японской ISUZU, завершило 2020 год, по предварительным данным, с чистым убытком в размере 80 млн грн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее (38,42 млн грн).

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке дня общего собрания акционеров АО, намеченного на 2 апреля, непокрытый убыток компании к началу текущего года составляет 110,85 млн грн (годом ранее – 31,19 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту решений собрания, полученный за 2020 год убыток планируется покрыть за счет прибыли последующих периодов, а плановый показатель прибыли на текущий год составляет 14,2 млн грн.

Завод за прошлый год нарастил текущие обязательства на 61% – до 180,52 млн грн, долгосрочные не изменились и составляют 93,18 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании на начало текущего года составила 43,91 млн грн против 22,69 млн грн годом ранее. Собственный капитал составляет 59,34 млн грн, в том числе уставный капитал не изменился – 162,97 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром", в 2020 году "Черкасский автобус" выпустил 316 автобусов – на 28%, или на 125 единиц, меньше, чем годом ранее, и 51 коммерческий автомобиль (в 2,4 раза меньше). Всего в Украине в минувшем году выпущено 699 автобусов (на 20% меньше), а коммерческая линейка полностью сформирована "Черкасским автобусом".

АО "Черкасский автобус" создано на базе Черкасского авторемонтного завода и с 2000 года выпускает автобусы на агрегатной базе ISUZU различных модификаций. В последние годы также выпускает коммерческие автомобили на японской агрегатной базе.

До 2011 года завод входил в состав корпорации "Богдан", а затем его новым владельцем стал закрытый паевой венчурный инвестфонд "Зета" под управлением КУА "Изи Лайф", а предприятие зарегистрировало торговую марку автобуса – Ataman.

По данным НКЦБФР, еще на начало 2020 года инвестфонд владел более 80,07% акций АО, официальный дистрибьютор предприятия ООО "Украинский автобус" – 19,0225%.

Однако на четвертый квартал прошлого года в составе собственников – ООО "Инвестиции в развитие" (Киев) с пакетом 24,79%, член набсовета Александр Дорош с таким же пакетом акций, глава правления Виталий Раабе (почти 5,4%), экс директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин (6,7158%), а также Константин Коваленко (9,2658%), Иван Лозовой (почти 5,4%) и Анна Супрун (почти 8,25%).