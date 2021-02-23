Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

По данным Государственной таможенной службы, экспорт подсолнечного масла из Украины в 2020 году второй раз подряд достиг рекордного показателя – 6,9 млн тонн, на 12% превысив рекорд 2019 года (6,1 млн тонн).

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, передает пресс-служба института.

Он уточнил, что выручка от экспорта подсолнечного масла в 2020 года составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

При этом наибольший спрос на украинское масло традиционно наблюдался со стороны Индии (25,1%), кроме того 19,3% было экспортировано в Китай.

Среди остальных крупных покупателей отечественного подсолнечного масла – Нидерланды (9,2%), Испания (5,9%), Ирак (5,6%), Италия (5%), Польша (4,8%) .

Совокупно на эти страны приходится около 75% поставок украинского масла на внешние рынки в денежном выражении.

В то же время в 2020 году снизились объемы экспорта семян и плодов масличных культур на внешние рынки. В натуральном выражении этой продукции было поставлено 4,4 млн тонн, что на 36% меньше, чем в 2019 году. В денежном выражении экспорт сократился на 29% – до $1,8 млрд.

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