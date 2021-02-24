Новини

Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)

41 74914
Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)
По состоянию на 24 февраля большинство газопоставляющих компаний опубликовали цены на март для бытовых потребителей.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

Стоимость одного кубометра газа не превышает установленный Кабинетом министров максимум в 6,99 грн, который будет действовать до конца марта. При этом восемь компаний воспользовались правом установить цену ниже предельного уровня.

В частности, наименьшую цену предложил поставщик Megawatt – 6,70 грн за кубометр. Компания "Агросинтез Трейдинг" предлагает 6,75 грн за кубометр. Далее следуют "Энергетические ресурсы Украины" – 6,80, "Нафтогаз Украина" – 6,86, "Эвода трейд" – 6,88, "Газпромпостач" – 6,90 и "Волыньэлектро Сбыт" с "Закарпатье Энергосбыт" – по 6,97 грн за кубометр газа.

Отмечается, что эти компании оставили свои цены на уровне февральских. Остальные газопоставщики предлагают 6,99 грн за кубометр.

Поставщики газа для населения обнародовали цены на март 01

Джерело:  "ГазПравда"
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Альтгаз ООО
    Що цікаво, у ЗМІ жодного почснення ЗА ЩО? та й "чому" зводится до того що " у Європі дорого"
    Газ імпортний достається НафтоГазу задарма, як плата за транзіт.
    Газ з нашої землі теж не вартує тих грошей, його собівартість десь у межах 20....50 доларів.
    тобто 3500 - цілком справедлива ціна.
    ЗЕ-хля хоче через прибуток нафтогазу поповнити бюджет. Звідти й скачки з цінами.
  • Verter_98
    +
    Суть в даному випадку проста - половина вартості газу (якщо не більше) це податки.
  • Антон Ищенко
    Не корміть фірташа. Перейдіть на нафтогаз. Для цього навіть з хати виходити не треба
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини