Степанов анонсировал испытания новой индийской вакцины против COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения и индийская компания Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины на участие в клинических испытаниях новой вакцины в форме назального спрея или капель.

Об этом сообщил министр здравоохраниения Максим Степанов, передает Укринформ.

"В ходе переговоров с компанией Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины участия в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель. Это новый продукт, и они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний. Они будут достаточно быстро двигаться, и о второй и третей стадии - мы можем также часть клинических испытаний провести в Украине ", - сказал он.

По словам Степанова, производитель планирует завершить все клинические испытания до сентября-октября этого года, чтобы выйти с продуктом на рынок.

"Почему это важно для Украины, почему важна такая договоренность? Если действительно мы будем проводить часть клинических испытаний третьей стадии в Украине, то это дает нам приоритетный доступ к этой вакцине в случае соответствующего доказательства эффективности этой вакцины, и она гораздо удобнее, разумеется, если это форма капель ", - подчеркнул глава Минздрава.