Прокуратура подозревает экс-чиновников "Укрэнерго" в нанесении убытков на 380 миллионов

Бывшим начальнику департамента и главе тендерного комитета Государственного предприятия "Укрэнерго" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, которое привело к убыткам на 380 млн грн.

Об этом сообщае пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновники госпредприятия умышленно создали условия, которые привели к безосновательному отклонению наиболее выгодного предложения одного из участников торгов при покупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции "Креминская" в Луганской области.

"Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергопоставок части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины в результате повреждения части высоковольтных линий. Таким образом, вследствие завышения предмета закупки и лишних трат государственной компании "Укрэнерго" было причинено материальных убытков на сумму более 30 млн грн, что является тяжелыми последствиями", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" официально открыло подстанцию 500 кВ "Креминская", построенную для решения проблемы надежности электроснабжения потребителей Луганской области в июле 2020 года.

Подстанция 500 кВ "Креминская" получает электроэнергию из основной части энергосистемы Украины и передает ее в распределительные сети севера Луганской области. Таким образом, ПС "Креминская" устраняет риски обесточивания региона в случае отключения Луганской ТЭС или ЛЭП 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанск.

По данным "Укрэнерго", конечная стоимость строительства объекта составила 1,28 млрд грн (с НДС), что на 25,5%, или на 438 млн грн меньше начальной (1,72 млрд грн).