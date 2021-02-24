Минфин оценил повышение прожиточного минимума до реального уровня в 250 миллиардов
Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил во время дискуссии "Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить", передает Укринформ.
"Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривен", – сказал Ермоличев.
В законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год" установлен такой прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц: с 1 января – 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 грн, с 1 декабря – 2 393 грн.
Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная оценивала реальную стоимость прожиточного минимума в Украине в 4,2-4,3 тыс. грн.