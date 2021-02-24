Черкасская область первой получила вакцину против COVID-19

Черкасская область первой из регионов получила вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что именно с Черкащины начнется общеукраинская вакцинация населения.

"В этот момент мы получаем 16 200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Она разработана Оксфордским университетом и британо-шведской компанией AstraZeneca ", – написал он.

Также Скичко подчеркнул, что его область полностью готова к первому этапу вакцинации. В его рамках более 7 тыс. жителей области получат защиту от COVID-19.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Борт с медицинскими препаратами вылетел из индийского Мумбаи 22 февраля и добрался в Киев с остановкой в ​​Стамбуле.