Жители оккупированных территорий смогут регистрировать рождение ребенка онлайн, – Шмыгаль

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко".

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, которые пострадали в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе", – отметил он.

По словам Шмыгаля, сегодня почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется еМалятко, так сервис предоставляет сразу девять государственных услуг.

"Теперь граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, смогут удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка. Родители новорожденных смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дия", на основе которого отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство", – пояснил премьер.