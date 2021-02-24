Кабмин решил останавливать пассажирские перевозки при усилении карантина

Кабинет министров одобрил изменения в постановление №1236 об установлении карантина, предусматривающее прекращение регулярных транспортных перевозок при установлении в регионе "красного" уровня эпидемической опасности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 24 февраля, с однодневной доработкой.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, необходимость ужесточения карантинных ограничений вызвана вспышкой коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области.

Изменениям предложено на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом (в том числе метро), кроме транзитных перевозок.

Криклий уточнил, что также будут запрещены перевозки автомобильным транспортом с количеством пассажиров более 5 человек, это ограничение призвано приостановить перевозки маршрутными такси.

При этом будут разрешены перевозки работников автотранспортом предприятий по заранее согласованному маршруту, а также перевозки пассажиров специальными рейсами во внутреннем сообщении по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что изменения после опубликования постановления вступят в силу через 7 дней.

Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести в Ивано-Франковской области с 26 февраля "красный" уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Перед этим Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.