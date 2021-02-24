Аэропорты Украины могут вернуть докарантинный пассажиропоток через три года, – Госавиаслужба
Такой прогноз со ссылкой на Госавиаслужбу озвучил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.
"С 2016-го по 2019 год пассажиропоток в Украине вырос в два раза. Это самые большие темпы роста в Европе, которые только были. Это очень мощно и доказывает то, что потенциал его дальнейшего роста в Украине после возобновления "доковидного" периода – колоссальный", – сказал он.
Согласно пессимистическому прогнозу, в 2024 году украинским аэропортам удастся возобновить пассажиропоток только на уровне 18 млн пассажиров.
Хомяков при этом добавил, что в Украине в настоящее время существует низкий уровень авиамобильности населения – 0,5. В Молдове он составляет 0,8, Румынии – 1,1, Польше – 1,2.
"Если мы выйдем на уровень Польши - это будет уже 45 млн пассажиров в год", – добавил он.
Напомним, аэропорты Украины в январе 2021 года обслужили 521 тыс. пассажиров, что на 69,9% меньше, чем в январе 2020 года.
Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.