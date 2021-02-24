Кабмин планирует восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года

Кабинет министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года.

Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года, передает РБК-Украина.

Решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".