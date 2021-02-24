На парковках аэропорта "Одесса" с 1 мая будут действовать новые правила

По инициативе Министра инфраструктуры Владислава Криклия специалисты международного аэропорта "Одесса" разработали новую концепцию организации движения и размещения транспорта на территории аэропорта.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"С лета прошлого года подъезд к новому терминалу аэропорта стал платным, на что жаловались одесситы. Руководители аэропорта учли опыт многих европейских аэропортов и в новой концепции определили условия бесплатной посадки и высадки пассажиров в зависимости от того, пользуются они собственным автотранспортом или услугами такси", - пояснил Криклий.

Новые условия бесплатной посадки/высадки пассажиров в МА "Одесса":

1. Для некоммерческих клиентов (пассажиров):

краткосрочная зона автостоянки (Зона №1, что находится непосредственно перед новым терминалом). Посадка/высадка осуществляется бесплатно в течение 10 минут 1 раз в сутки

долгосрочная зона автостоянки (Зона №2, что находится рядом со старым аэровокзалом). Посадка/высадка осуществляется бесплатно в течение 30 минут 1 раз в сутки.

2. Для коммерческих клиентов (бизнес-пакет для сервиса такси):

10 бесплатных минут 2 раза в час для посадки/высадки пассажиров в краткосрочной зоне у терминала;

аренда паркомест в долгосрочной зоне.

По словам Криклия, подобная практика успешно работает во многих европейских аэропортах. Например, аэропорт Будапешта предоставляет 5 бесплатных минут 2 раза в сутки, аэропорт Риги - 10 бесплатных минут 1 раз в сутки, аэропорт Варшавы - Шопен - 7 бесплатных минут 5 раз в сутки, аэропорт Вены - 10 бесплатных минут 2 раза в сутки, аэропорт Кракова - 10 минут 1 раз в сутки и тому подобное.

"Кроме этого, в МА "Одесса" будет построена необходимая современная инфраструктура. На парковках будут работать автоматизированная система пропуска и видеораспознавания номеров, будут обустроены специальные паркоместа и отдельный въезд/выезд для такси, отдельные пешеходные зоны, разметка и удобная навигация. В итоге мы хотим значительно улучшить уровень сервиса для путешественников, ведь направление в Одессу является одним из самых популярных. Также мы повысим технологичность аэропорта, обеспечим свободный доступ к инфраструктуре, современный комфорт и безопасность для пассажиров", - подытожил Криклий.

Вышеупомянутые изменения начнут действовать уже с 1 мая 2021 года.