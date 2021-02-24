Агентство по управлению Зоной отчуждения возглавил экс-глава "Укргаздобычи"

Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля, назначил Сергея Костюка председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В 2019-2020 годах Костюк возглавлял Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", до этого в 2018 году возглавлял "Чернобыльский спецкомбинат".

В 2014 году Сергей Костюк возглавлял правление "Укргаздобычи". В декабре того же года СБУ задержала Костюка по делу о продаже сжиженного газа компании "Вог Трейдинг" по заниженной цене, что нанесло убытки государству на сумму свыше 23 млн гривен.

Однако суды оправдали Костюка, отметив, что государственное обвинение не доказало личную заинтересованность подозреваемого и корыстные мотивы при продаже топлива по заниженной цене.