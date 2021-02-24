Кабмин расширил перечень медизделий для лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских изделий и других средств для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, которые получили ранения выполняя задания АТО/ООС.