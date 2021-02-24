Нацкомиссия одобрила инвестпрограмму "Укрэнерго" с расходами 4,3 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления об одобрении инвестиционной программы НЭК "Укрэнерго" на 2021 год в объеме 4,33 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", окончательное утверждение инвестпрограммы состоится после общественных обсуждений.

"Общий объем инвестиций "Укрэнерго" в 2021 году планируется увеличить на 40% по сравнению с предыдущим годом (3,1 млрд грн). Это связано с увеличением финансирования за счет кредитных средств. В частности, в годовом объеме финансирования в 2021 году кредитные средства составляют около 68% от общего объема, а по сравнению с прошлым годом их объем вырос почти на 50%", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, изначально НЭК "Укрэнерго" в 2021 году планировало инвестировать в развитие сетей 7,13 млрд грн, из которых 5,43 млрд грн (76%) – в техническое переоснащение, реконструкцию электросетей и приобретение оборудования, а 1,7 млрд грн (24%) – в новое строительство.