АРМА выбрало управляющего для бывшего охотничьего особняка Януковича

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) определило компанию "7 дней" победителем конкурса на отбор управляющего для бывшей охотничьей резиденции "Сухолучье".

Об этом говорится в сообщении АРМА.

Как сообщается, лучшую программу управления активом и наиболее выгодную экономическую предложение предложило ООО "7 дней" - владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце.

Компания сможет приступить к управлению комплексом после проведения его оценки и заключения договора с АРМА.

Как сообщалось, гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" построен на участке площадью 17,48 га фирмы ООО "Дом Лесника", подконтрольного экс-президенту Виктору Януковичу, который был выведен из земель Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. В ходе досудебного расследования в его отношении был наложен арест на указанный земельный участок.

Напомним, "Сухолучье" расположено на берегу Киевского водохранилища. Территорию превратили в охотничьи угодья еще в середине 20 века - для охоты членов Коммунистической партии, а после провозглашения независимости Украины - для депутатов и чиновников.

В 2007 году Виктор Янукович фактически отнял Сухолучье, установив трехметровый забор. Кроме того, были построены дороги и сооружены охотничьи вышки в урочищах "Остров" и "Акация".