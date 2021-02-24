"Укртранснафта" принимает на хранение нефтепродуктопровод окружения Медведчука

Государственное АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как сообщает пресс-служба компании, по решению Высшего антикоррупционного суда "Укртранснафта" должна обеспечить охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода.

При этом компания не будет осуществлять управление системой.

"Расходы на содержание трубопровода согласованы акционером "Укртранснафты" – НАК "Нафтогаз Украины", а государство должно компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд в рамках досудебного расследования по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Ранее президент Владимир Зеленскийсвои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.