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Кабмин создал рабочую группу по возврату активов обанкротившихся банков

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Кабмин создал рабочую группу по возврату активов обанкротившихся банков
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков, создание которой является условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 24 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно дополнению к проекту постановления, главой группы назначен премьер-министр Денис Шмыгаль, а его заместителями – глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська.

В состав рабочей группы также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут и один из заместителей руководителя Офиса президента.

Основными задачами группы указаны: содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, определение путей и механизмом возврата активов обанкротившихся банков, в частности разработка стратегии, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы; подготовка и внесение предложений Кабмину по данным вопросам.

Указывается, что группа имеет право получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для исполнения возложенных для нее задач и привлекать их представителей к участию в своей работе.

Кроме того, группа может создавать в случае необходимости постоянные или временные группы и организовывать проведение конференций, семинаров и совещаний.

Как сообщалось, Национальный банк в начале февраля предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков.

Джерело:  Интерфакс-Украина

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