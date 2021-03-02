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Почти 200 тысяч клиентов "Запорожгаза" используют "Личный кабинет" для оплаты за газ

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Почти 200 тысяч клиентов "Запорожгаза" используют "Личный кабинет" для оплаты за газ
На сегодня количество пользователей Личного кабинета составляет 182 тыс. клиентов.

Как сообщает пресс-служба "Запорожгаза", только с начала 2021 года в этом сервисе зарегистрировалось более 3 тыс. потребителей природного газа..

"Главное преимущество онлайн-сервисов – дистанционное решения любых вопросов, связанных с потреблением газа. В частности, за газ и его доставку можно платить в "один клик", при этом расчет за обе услуги производится одним платежом, что дает возможность потребителю экономить на комиссии. Каждый пользователь может присоединить к своему аккаунту до 25 лицевых счетов с любого региона Украины", – рассказал начальник Запорожского управления клиентского сервиса Олег Данилов.

В компании отмечают, что первенство среди онлайн-сервисов занимает "Личный кабинет". Его интерфейс адаптирован не только для компьютера, но и для смартфона. Потребитель может быстро передать показания счетчика, проверить все оплаты и оплатить счета за газ и его доставку, а также увидеть все расчеты. В разделе "Документы" можно скачать заявление-присоединение к договору на распределение газа.

В то же время набирают популярность чат-боты в вайбере и телеграме. Преимуществом чат-бота в вайбере является фотофиксация – клиент может передать фото счетчика или внести его показания.

Функцию фотофиксации также поддерживает чат-бот в телеграме. Его легко установить: достаточно найти в поисковом окне телеграм 7104ua, внести номер лицевого счета и сумму последнего платежа или номер счетчика и подтвердить номер мобильного.

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