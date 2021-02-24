На Вольногорском комбинате ОГХК назначен новый руководитель

На Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК), который входит в АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), назначен новый руководитель – Крыштоп Владимир Николаевич. Старое руководство было уволено из-за грубых нарушений трудовых обязательств.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

24 февраля были выданы приказы об увольнении руководителя ВГМК Александра Прокопенко и двух его заместителей по направлениям коммерции и безопасности.

"Основанием увольнения стали грубые нарушения трудовых обязанностей, в результате чего возникли основания для увольнения согласно п.1 ч.1 ст.41 КЗоТ Украины.

Нарушения были выявлены по направлению коммерции (Константин Золотоноша, направлению безопасности (Николай Баранник), а также в целом в управлении филиалом и безосновательном перерасходе средств филиала (Александр Прокопенко)", - сообщили в компании.

Отмечается, что назначение нового руководителя было произведено с целью избежания коррупционных рисков перед приватизацией.

"Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты ОГХК работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления – провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Владимир Крыштоп. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией", - сообщил и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов.

Как сообщалось ранее, невыгодные контракты, заключенные предыдущим менеджментом ОГХК, нанесли компании почти $40 млн ущерба из-за невыплат за отгруженную продукцию.

С конца 2020 года предприятие начало процесс взыскания долга через арбитражный суд.

ОГХК также готовится к приватизационному аукциону, который должен состояться после разблокировки программы большой приватизации в Верховной Раде.

Фонд госимущества сообщал, что в аукционе намерены принять участие минимум 13 иностранных компаний.