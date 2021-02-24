"Метинвест" инвестировал $7 миллионов в ремонт воздухонагревателей на "Азовстали"

Металлургический холдинг "Метинвест" вложил $7 млн в ремонт воздухонагревателей на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, работы такого масштаба на воздухонагревателях выполняются раз в 20-25 лет, передает УНИАН.

В частности, до конца ноября 2021 года на меткомбинате "Азовсталь" группы "Метинвест" планируют завершить начатый в феврале капитальный ремонт двух воздухонагревателей доменных печей №3 и №4. Стоимость ремонта каждого из них – порядка $3,5 млн.

Кроме того, в доменном цехе "Азовстали" идет подготовка к капитальному ремонту воздухонагревателей №11 доменной печи №3 и №12 домны №4. Также планируется замена металлоконструкций и монтаж огнеупорной футеровки.

В компании уточнили, что после окончания этих работ воздухонагреватели месяц будут находиться на разогреве.

В ходе ремонта увеличат площадь нагрева для повышения температуры горячего дутья на 20-30 градусов и сокращения расхода кокса. Как сообщили в "Метинвесте", на третьей доменной печи площадь нагрева уже увеличена на двух воздухонагревателях из пяти.

Во время ремонта воздухонагревателей их вывод из работы компенсируют путем подачи природного газа в доменный цех. Таким образом, отмечают в компании, удастся свести к минимуму влияние на объемы производства и расход кокса.