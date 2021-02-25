Глава концерна Suzuki покинет должность после 63 лет работы в компании

Председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки оставит должность в возрасте 91 года после собрания акционеров в июне.

Как сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на пресс-релиз компании, японский бизнесмен останется в компании старшим советником, передает Интерфакс-Украина.

Сын Осаму Судзуки – Тосихиро Судзуки, в 2015 занявший должность президента группы, будет руководить компанией после ухода своего отца.

Осаму Судзуки присоединился к Suzuki Motor Corporation в 1958 году, работал на различных должностях, в том числе на младших руководящих. После женитьбы на Шоко Судзуки – внучке основателя компании Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки – он взял фамилию жены. Это произошло из-за того, что в семье Судзуки не было наследника мужского пола. До этого его звали Осаму Мацуда.

В 1963 году он дослужился до поста директора. Спустя четыре года он стал младшим управляющим директором, а в 1972 году – старшим управляющим директором. В 1978 году он был повышен до должности президента и главного исполнительного директора корпорации.

В 2000 году он оставил должность генерального директора и возглавил совет директоров Suzuki Motor Corporation.

За 43 года, в течение которых Осаму Судзуки руководит компанией, Suzuki стала глобальным игроком среди автопроизводителей.

Ранее Осаму Судзуки заявил, что 100-летний юбилей компании в 2020 году побудил его принять решение уйти с поста председателя.

"Я решил уступить место преемникам, чтобы продвигать среднесрочный бизнес-план", – сказал он.

Согласно плану, компания намерена достичь продаж в 4,8 трлн иен ($46 млрд) в 2025 финансовом году по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 финансовом году, а с 2025 года значительно расширить процесс электрификации автомобилей.