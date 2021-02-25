Земельная реформа будет ежегодно увеличивать ВВП Украины на 1%, – Лещенко

Окончание земельной реформы, которое приведет к открытию рынка земли в Украине, позволит нашей стране стать "мировым продовольственным супермаркетом", а также будет увеличивать ВВП Украины не менее чем на 1% ежегодно.

Об этом во время совещания по поводу стратегии охраны окружающей среды и развитие украинского агросектора заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба Офиса президента.

"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом". Министерство сейчас больше работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%", - заявил Лещенко.

Как сообщалось, ранее в Минэкономики отмечали, что на старте земельной реформы в Украине средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных земель может составить 50-60 тыс. грн, но готовности продавать землю заявляет не более 5-7% ее собственников.

Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров с 1 июля 2021 года могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.