"Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию у "Энергоатома" (обновлено)

"Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак на своем Telegram-канале.

"Вчера, наконец, "Укрзализныця" впервые через поставщика "Энерго Сбыт Транс" (дочерняя компания "Укрзализныци") осуществила закупку электроэнергии у производителя – государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом". Так, из выставленных на аукционе 389 675 мВт/ч УЗ приобрела 25%", – отметил глава компании.

Жмак добавил, что через неделю компания сможет оценить, какой стала экономия благодаря совершенной покупки, однако по его словам "цифры уже впечатляют".

Согласно биржевому бюллетеню Украинской энергетической биржи, ОП "Энергоатом-трейдинг" реализовал все выставленные на эти торги 389,67 тыс. МВт-ч электроэнергии на март.

В том числе 241,47 тыс. МВт-ч базовой электроэнергии реализованы по цене 1394,35 грн/Мвт-ч, 148,2 тыс. МВт-ч ресурса с поставкой 01:00-7:00 на все дни – по 885,32 грн/МВт-ч (в обоих случаях – без НДС). Объем реализации составил 0,47 млрд грн.

Электроэнергию "Энергоатома" разделили 13 компаний: ООО "Солди Инфинити", "Летр", "Овис Трейд", "Юг Энерго Сбыт", "Укр Газ ресурс", "Айкью Трейд Юкрейн", "ЭТГ", "Автобансервис", "Энерго Сбыт Транс", "Нэкст Ойл Трейд", "Д.Трейдинг", "ЛТК Электрум", НЭК "Укрэнерго", уточняет Интерфакс-Украина.

Ранее "Энергоатом-трейдинг" продал 9 270 МВт-ч "ночной" электроэнергии с поставкой на март по средневзвешенной цене 1050,67 грн/МВт-ч (без НДС), что на четверть ниже стартовой (1392,8 грн/МВт-ч (без НДС).

Покупателями ресурса в биржевом бюллетене значились ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", а также созданный в 2018 году поставщик электроэнергии для небытовых потребителей ООО "Энерго Сбыт Транс", единственным участником и самым крупным клиентом которого является "Укрзализниця", и ООО "ВИМК" (ранее ООО "Николаевская энергокомпания").