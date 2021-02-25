Задержанный в "Борисполе" экс-первый замглавы "Приватбанка" вышел под залог (обновлено)

Бывший первый заместитель главы правления государственного "Приватбанка" Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает Интерфакс-Украина.

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом в качестве альтернативной меры пресечения в виде ареста - 52 млн 210 тыс. грн", - сообщили в ВАКС.

При этом в суде не уточнили, кто именно внес залог.

Ранее стало известно, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления одного из банков в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн.

Стороной обвинения действия подозреваемого квалифицировали по ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "Приватбанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Генпрокурор заявила, что о подозрении сообщили бывшему первому заместителю главы правления "Приватбанка", который 22 февраля собирался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Его задержали правоохранители в аэропорту "Борисполь".

По данным CМИ, подозрение вручено экс-замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко лично, а бывшему главе правления банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной - по почте.

Владимир Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетов, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским также является совладельцем компании Fintech Band, запустившей проект monobank.