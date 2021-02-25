"Укрзализныця" отремонтирует 500 железнодорожных переездов

В планах АО "Укрзализныци" на 2021 год – отремонтировать 527 железнодорожных переездов.

В частности, это на 212 переездов больше, чем в 2020 году, сообщают в пресс-службе компании.

"В этом году компания планирует капитально отремонтировать 20 железнодорожных переездов, реконструировать 4, полностью заменить переездный настил на 85 переездах, а на 418 объектах заменить покрытие и асфальтирование подходов проезжей части, провести текущий и ямочный ремонты", – говорится в сообщении.

При этом, добавили в "Укрзализныце", наибольшее количество переездов планируется отремонтировать на Южно-Западной и Львовской железных дорогах.

В 2020 году провели ремонтные работы на 315 железнодорожных переездах, в том числе 20 капитально отремонтировали.

На сегодняшний день в "Укрзализныце" эксплуатируется 4 836 железнодорожных переездов, из которых 1 277 обслуживаются дежурным работником.