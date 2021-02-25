Прокуратура сообщила о подозрениях за присвоение крымского "Черноморнефтегаза"

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрениях оккупационным "председателю Совета министров Республики Крым" и "голове Государственного Совета Республики Крым" в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, подозреваемые, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества", – говорится в сообщении.

В частности, было присвоено имущество, которое находится в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя.

"Продолжая преступную деятельность, подозреваемые обеспечили выполнение этих решений путем передачи указанного имущества в федеральную или "республиканскую" собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", – отметили в ОГУ.