Украина и Катар обсудят развитие отношений в энергетическом и агросекторе, – Минфин

Украина инициирует обсуждения с Катаром возможности для развития отношений в энергетическом и агросекторе, военно-технического сотрудничества и инвестиций.

Об этом сообщил глава министерства финансов Сергей Марченко по время онлайн-конференции с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Украине Гади Нассер Аль-Гарджи, передает пресс-служба Минфина.

"Уже вскоре как глава Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Украины и Государством Катар буду инициировать обсуждение новых возможностей развития отношений между нашими странами. В частности, обратим внимание на энергетический и аграрный секторы, военно-техническое сотрудничество, инвестиции", - отметил он.

Также в пресс-службе напомнили, что за 27 лет дипломатических и экономических отношений Украина и Катар имеют несколько направлений эффективного сотрудничества. В частности, речь идет о постоянном росте экспорта (черные металлы, жиры, масла растительного или животного происхождения и зерновые культуры), увеличение импорта в Украину (органические химические соединения, продукты неорнанической химии), инвестиции в портовую отрасль Украины, безвизовый режим и прямые авиарейсы между столицами.