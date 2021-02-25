Совет Нацбанка рекомендовал изменить условия долгосрочного рефинансирования

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка рассмотреть возможность пересмотра условий и параметров инструментария долгосрочного рефинансирования НБУ из-за низкой мультипликации таких кредитов в кредиты реального сектора.

Как сообщает пресс-служба НБУ по итогам прошедшего 23 февраля заседания Совета, целью такого возможного пересмотра является "повышение эффективности функционирования института финансового посредничества и расширение банковского кредитования экономики", передает Интерфакс-Украина.

Помимо того, Совет рекомендовал правлению НБУ "усовершенствовать порядок проведения на межбанковском рынке операций своп процентной ставки путем просмотра параметров и условий проведения таких операций с целью минимизации рисков".

Среди других предложений – проведение исследования эффективности денежно-кредитной политики в Украине в режиме инфляционного таргетирования и уровня "заякорености" инфляционных ожиданий. По их итогам Совет ожидает от Нацбанка предложений по совершенствованию подходов к реализации денежно-кредитной политики в Украине.

Помимо того, Совет хочет услышать от правления причины снижения эффективности финансового посредничества, ухудшения трансмиссии учетной ставки на рынках гособлигаций и потребительского кредитования и "стремительного повышения доходности государственных облигаций" (ОВГЗ). Его также беспокоит усиление внешней уязвимости экономики из-за роста валютной задолженности субъектов экономики и повышение фундаментального давления на уровень нейтральной ставки за счет сокращения спроса на деньги и повышения предложения глобальных сбережений.

"Проинформировать Совет Национального банка о введении комплекса мероприятий, направленных на активизацию кредитования в Украине", – говорится в сообщении.

Среди других рекомендаций Совета правлению – усилить коммуникации Нацбанка по обоснованию допустимости выхода инфляции за пределы целевого коридора 5%+/-1 п.п. в силу немонетарного характера проинфляционных факторов, а также исследовать точность прогнозных моделей НБУ банка по сравнению с другими центральными банками и улучшить их.

Помимо того Совет НБУ заинтересовался возможными климатическими изменениями в Украине и мире и попросил правление проанализировать возможность их учета для обеспечения устойчивого экономического развития Украины.

В части рекомендаций правительству Совет НБУ предлагает запустить дорожную карту развития института первичных дилеров и маркет-мейкеров на рынке ОВГЗ, установив соответствующие требования к поддержанию ими ликвидности на вторичном рынке ОВГЗ.