Нацкомиссия оштрафовала "ДТЭК Киевские региональные электросети" на 85 тысяч

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 24 февраля приняла решение оштрафовать ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" на 85 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Комиссии, компанию после проверки оштрафовали за "несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и нарушения Лицензионных условий по распределению электрической энергии".

Основанием для проверки послужило обращение заказчиков услуг по присоединению относительно несоблюдения процедуры предоставления лицензиатом услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электроэнергии, а также несоблюдения показателей качества услуг по распределению электроэнергии.

Кроме штрафа НКРЭКУ обязала "ДТЭК Киевские региональные электросети" до 30 апреля 2021 года:

привести свои действия по отношению к потребителям в соответствие нормам нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии, путем предоставления услуг по присоединению электроустановок к электросетям с оформлением актов соответствующих приема-передачи;

привести свои действия по отношению к потребителям в соответствие к требованиям Порядка обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение путем компенсации за несоблюдения гарантированного стандарта.

Как сообщалось, акционеры "Киевэнерго" в конце 2017 года решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", передав ему на баланс права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Компания входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.