Вакцину против COVID-19 доставили во все регионы Украины, – Минздрав

В четверг, 25 февраля, во всех регионах Украины начнется вакцинация против COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцины уже доставлена на все региональные склады", – отметил он.

Также Ляшко проинформировал о результатах первого дня вакцинации, 24 февраля. По его словам, было проведено 159 прививок: в Черкасской области – 80, Черниговской области – 10, Киевской – 19, Житомирской – 40, Винницкой – 10 прививок.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Борт с медицинскими препаратами вылетел из индийского Мумбаи 22 февраля и добрался в Киев с остановкой в ​​Стамбуле. Первым вакцину получил врач-реаниматолог ковидного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.