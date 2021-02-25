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Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)

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Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)
Голосеевский районный суда Киева обязал всех операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В списке из 426 сайтов, к которым провайдеры должны закрыть доступ. В частности, в списке оказалось российское информагентство РБК, основные домены интернет-изданий From-ua, Vlasti.net, Схіd.info, Banki.ru, один из доменов издания Obozrevatel, сайт винницкого издания "20 минут", а также российская блог-платформа "Живой Журнал".

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Нацполиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к НКРСИ о блокировании указанных сайтов.

"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, суд принял решение о блокировании сайтов по заявлению Александра Пана, с которым он обратился в полицию. В свою очередь Нацполиция открыла по его заявлению уголовное производство.

"После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов… Судья Плахотнюк 4 февраля выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. П., то есть – "орудием преступления", и налагает на них арест", – пояснил Геращенко.

По его словам, далее решения суда было направлено следователю полиции, а также в НКРСИ.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет ресурсов, нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", – заявил Геращенко. При этом часть указанных в решении суда интернет-ресурсов до сих пор заблокированы.

Как сообщалось, Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Щось схоже на популізм... Там список довше - кацапи наробили цих сайтів і виданнь як віртуальних так і друкованих тисячі в Україні.
  • roman ready
    http://kurs.com.ua, strana.ua, сайты телеканала "Наш" и так далее все это российские пропагандистськие сайты из РФ, ФСБ, которые пасутся в Украине. Их нужно все закрыть, кацапы штампуют их пачками.
  • Vitaliy noname
    Сначала один идиот подготовил список сайтов на блокировку, потом второй идиот дал третьему идиоту для вынесения решения. очевидно, что судья даже не заходил ни на один из этих сайтов. вот Порох закрывал по-настоящему - одноглазники, вконтакте, а эти дурачки зеленые - сами эрзац, и закрывают какой-то эрзац
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