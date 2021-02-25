Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)

Голосеевский районный суда Киева обязал всех операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В списке из 426 сайтов, к которым провайдеры должны закрыть доступ. В частности, в списке оказалось российское информагентство РБК, основные домены интернет-изданий From-ua, Vlasti.net, Схіd.info, Banki.ru, один из доменов издания Obozrevatel, сайт винницкого издания "20 минут", а также российская блог-платформа "Живой Журнал".

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Нацполиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к НКРСИ о блокировании указанных сайтов.

"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, суд принял решение о блокировании сайтов по заявлению Александра Пана, с которым он обратился в полицию. В свою очередь Нацполиция открыла по его заявлению уголовное производство.

"После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов… Судья Плахотнюк 4 февраля выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. П., то есть – "орудием преступления", и налагает на них арест", – пояснил Геращенко.

По его словам, далее решения суда было направлено следователю полиции, а также в НКРСИ.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет ресурсов, нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", – заявил Геращенко. При этом часть указанных в решении суда интернет-ресурсов до сих пор заблокированы.

Как сообщалось, Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.