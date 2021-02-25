Три европейских партнера "Газпрома" завершили финансирование "Северного потока-2", – Reuters

Германская Wintershall-Dea, австрийская OMV и британо-нидерландская Shell сообщили о завершении финансирования трубопровода "Северный поток-2". Планировалось, что каждая из них вложит в строительство газопровода по 950 млн евро, но итоговые суммы оказались меньше.

Так, Wintershall Dea в своем отчете за 2020 год сообщила, что завершила финансирование трубопровода в объеме около 730 млн евро и дальнейшие выплаты не планирует, передает РБК.

Все финансирование было завершено до пересмотра пакета санкций США в отношении российского трубопровода, сообщила Wintershall Dea в отчете.

В отчете в январе еще один участник проекта – Uniper – оценивала свое финансирование газопровода в 700 млн евро.

Представитель OMV сообщил Reuters, что компания также вложила в строительство 730 млн евро и на этом финансирование проекта с ее стороны завершено.

Проект находится в завершающей стадии, и его финансирование закончено во втором квартале 2020 года, отметил представитель Shell. Сумму он не назвал, но отметил, что европейские партнеры взяли на себя обязательства профинансировать до 10% первоначальной стоимости проекта каждый.

Член правления Wintershall Dea Тило Виланд подтвердил, что компания предоставила оператору проекта Nord Stream 2 AG все необходимое финансирование для его реализации, передает Интерфакс.

"Мы, действительно, обязались предоставить финансирование в размере 950 млн евро. Мы предоставили средства в размере 730 млн евро, компания проинформировала, что этих средств достаточно, и мы убеждены в том, что проект будет завершен. Мы как финансовый инвестор проекта выполняем свои обязательства по финансированию", – объяснил он.

В то же время вопрос о том, будет ли достроен трубопровод, Виланд переадресовал в проектную компанию.

Пять европейских компаний – Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и французская Engie – должны были предоставить половину финансирования для "Северного потока-2" общей стоимостью 9,5 млрд евро. Доля каждой из них оценивалась в €950 млн. "Газпром" финансировал оставшуюся часть.

Почему итоговая сумма финансирования европейских партнеров "Газпрома" – Wintershall Dea, OMV и Shell – оказалась меньше, участники проекта не говорят.

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Как сообщалось, в октябре 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По итогам проведенного расследования UOKiK пришел к выводу, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными партнерами российской компании для финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, требовалась подача уведомления в UOKiK, чего не было сделано.

Напомним, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний – российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

В августе 2020 года UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн, или 50 млн евро). Российская компания уже обжаловала этот штраф.