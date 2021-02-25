СБУ назвала Рудьковского заказчиком похищения главы "Нефтегаздобычи" в 2012 году

Следователи СБУ и Офис генпрокурора объявили о раскрытии резонансного похищения в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании, о подозрении в организации преступления сообщено экс-министру Николаю Рудьковскому.

Как сообщают пресс-службы ведомств, следствие установило, что заказчиком похищения стал бывший бинес-партнер потерпевшего.

"Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорты и связи. Задокументировано, что для совершения преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что потерпевшего похитили и незаконно лишили свободы на три года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить несуществующий долг в $200 млн. Сейчас потерпевший является народным депутатом 9 созыва.

Как добавили в Офисе генпрокурора, мотивами уголовных правонарушений послужили перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами. С целью разоблачения преступления и привлечения к ответственности причастных к его совершению лиц на территории Украины проведено более 40 обысков.

В рамках производства сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 "Пытки", ст. 146 "Похищение человека" и ст.189 "Вымогательство" Уголовного кодекса, в том числе организатору похищения.

Как следует из сообщения СБУ, потерпевший – народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский, а заказчик – экс-министр и бывший нардеп Николай Рудьковский.

Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Он был похищен в 2012 году и в течение трех лет принудительно удерживался. Он также называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленные на Salazie B.V.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 2 февраля по ходатайству Офисе генпрокурора арестовал часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат нидерландской компании Salazie B.V. (владеет 24,99% акций).

Как писал БизнесЦензор, 75% акций ЧАО "Нефтегаздобыча" сейчас принадлежат Ринату Ахметову через DTEK Oil & Gas B.V. (Нидерланды), еще 25% принадлежат экс-нардепу Николаю Рудьковскому и его возможным партнерам через Salazie B.V. (Нидерланды).

В сентябре 2018 года Рудьковского арестовали в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года. В России Рудьковского приговорили к 2 годам колонии. В апреле 2020 года он вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.

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