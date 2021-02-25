"Азовсталь" подтвердила международный сертификат качества на сталь для судостроения

Меткомбинат "Азовсталь", который входит в группу Метинвест, повторно получил международный сертификат как одобренный производитель листового проката для судостроения по правилам Регистра Ллойда (LR). Документ будет действовать до февраля 2024 года.

Об этом сообщает в пресс-служба Метинвеста.

Предприятие "Азовсталь" проходило повторную сертификацию у классификационного общества LR в связи с истечением срока действия предыдущего сертификата одобрения Регистра Ллойда.

После изучения документации, подтверждающей, что производственные процессы соответствуют требованиям стандартов предприятия, технологических инструкций и ISO 9001, Регистр Ллойда одобрил качество выпускаемой меткомбинатом стали для судостроения и ее соответствие требованиям правил LR.

Так, в середине февраля "Азовсталь" получила новый международный сертификат, подтверждающий качество судостали, выпускаемой меткомбинатом для судостроения. Документ будет действовать до февраля 2024 года.

В компании подчеркнули, что для нее, как производителя судостали, важно получение сертификата Регистра Ллойда. Также в Метинвесте добавили, что вся цепочка от выпуска стали для судна до его строительства всегда проходит под надзором классификационного общества LR.

"И не имея этого сертификата, мы не могли бы поставлять определенные марки судостали, а стало быть, комбинат терял бы клиентов, заказы и доход", – пояснил важность получения документа начальник отдела стандартизации, сертификации и договорной работы меткомбината "Азовсталь" Константин Голобородько.