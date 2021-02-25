Fitch повысил прогноз цен на железную руду

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли. В том числе были улучшены оценки на 2021 год для цветных металлов и золота. Для железной руды ожидаемые цены были повышены для всех периодов.

"Пересмотр цен на желруду является наиболее значительным изменением и обусловлен ограниченным предложением, которое, как мы ожидаем, сохранится в ближайшие пару лет, а также отсутствием в течение длительного периода значительных новых проектов, которые могли бы компенсировать истощение рудников", – отмечается в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Так, бразильская Vale снизила производственный план на 2021 год на фоне растущего спроса, что вызвало дефицит поставок, поскольку все крупные производители железной руды работают практически на полную мощность. Запасы сырья находятся на низком уровне, в то время как экономические стимулы в США и Европе, вероятно, создадут дополнительный спрос, отмечают аналитики Fitch.

Рисками для рынка меди являются возможные забастовки на рудниках в Перу и Чили, поскольку в этом году рабочие должна обновлять трудовые договоры. Спрос на медь поддерживается, в том числе, энергопереходом, поскольку металл используется в электромобилях, ветрогенераторах и трансформаторах.

Оценки стоимости цинка и алюминия были повышены Fitch, в том числе из-за растущего спроса в Китае.