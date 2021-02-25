Импорт нефтепродуктов через порты упал в январе вдвое

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе 2021 года сократился почти в два раза, до 8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (15 тыс. тонн).