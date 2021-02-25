Чайная компания "Мономах" увеличила прибыль на треть

ЧАО "Мономах", предприятие по производству чая и кофе, завершило 2020 год с чистой прибылью 32,16 млн грн, что на 31% больше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании акционеров 26 марта, передает Интерфакс-Украина.

Активы предприятия за год выросли на 7,8% – до 403,6 млн грн, нераспределенная прибыль – на 35,4%, до 37 млн грн.

Согласно сообщению, акционеры на собрании намерены направить 5% чистой прибыли 2020 года в сумме 1,6 млн грн на пополнение резервного капитала, а 95% (30,56 млн грн) оставить в распоряжении общества, из них 30 млн грн направить на выплату годовых дивидендов (соответствует 10,56 грн на одну простую именную акцию).

Компания "Мономах" основана в 1991 году. Предприятие занимается производством чая и кофе под брендами "Мономах", "Три слона", Lovare, Fruits, Kaif, "Чайные шедевры" и др.

Компания импортирует нефасованное сырье, его переработкой и фасовкой занимается в собственном производственно-складском комплексе, расположенном в Киевской области в пгт Великая Дымерка.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО являются Ирина Барабаш и Тарас Барабаш.