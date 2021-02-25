"Укрзализныця" планирует завершить формирование филиала грузовых перевозок к июлю

Завершение формирования филиала грузовых перевозок АО "Укрзализныця" UZ Cargo планируется до июля 2021 года, сейчас руководство "Укрзализныци" находится в диалоге с наблюдательным советом компании относительно продолжения формирования филиала грузовых перевозок UZ Cargo и надеется на принятие соответствующего решения в ближайшее время.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая в ходе международной конференции "Железные дороги Украины".

Согласно представленной им презентации плана формирования UZ Cargo, в феврале планируется назначить первых руководителей бизнес-вертикалей филиала, окончательно доработать его структуру, согласовать структуры и штат пилотных проектов (2 филиала, 2 вагонных депо), передает Интерфакс-Украина.

В марте-апреле планируется утвердить штатное расписание пилотных проектов и аппарата управления UZ Cargo, описать бизнес-процессы для пилотных проектов.

В этот же период планируется также проверить и доработать необходимые нормативные документы, назначить руководителей пилотных филиалов и депо, дать старт переводу персонала в пилотные филиалы и грузовые депо; подготовить структуру и штат других грузовых подразделений (вагонных депо, филиалов).

В мае запланированы назначение персонала в аппарат управления филиалом (средний уровень), утверждение структуры и штата других подразделений (вагонных, локомотивных депо, филиалов), старт перевода персонала в филиалы и депо UZ Cargo.

На июнь-июль в планах компании - укомплектовать UZ Cargo персоналом и имуществом, а также формализовать основные бизнес-процессы вертикалей.

"Мы находимся с ними (набсоветом) в конструктивном разговоре. Полагаю, в ближайшее время будет принято решение, которое позволит продолжить формирование UZ Cargo", - также рассказал Эзугбая.

Он отметил, что выделение бизнес-вертикалей - важнейшая реформа для "Укрзализныци", взятая под обязательство Украины перед ЕС, согласованная Кабмином и набсоветом компании.

Как сообщалось, Украинский союз промышленников и предпринимателей направил письма на адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы временной следственной комиссии по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци" Юлии Гришиной с просьбой вмешаться в ситуацию с отменой наблюдательным советом решения о создании филиала по грузовым перевозкам UZ-Cargo.